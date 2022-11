Hyundai a LG zvažují dva obří závody na baterie do elektroaut v USA

Závody mají stát ve státě Georgia a každý z nich by měl mít roční kapacitu přibližně 35 gigawatthodin (GWh). To by stačilo na napájení přibližně jednoho milionu elektromobilů. Továrny budou pravděpodobně umístěny v blízkosti nového závodu Hyundaie na výrobu elektromobilů a pomohou společnosti splnit pravidla pro dotace na elektromobily ve Spojených státech.