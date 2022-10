Hyundai plánuje softwarově definovaná vozidla, investuje 319 miliard

Koncern Hyundai Motor Group, kam spadají značky Hyundai, Kia a Genesis, ohlásil obří investici ve výši 18 bilionů wonů (319,3 miliardy korun) do transformace všech svých aut na „softwarově definovaná vozidla“. Hlavním benefitem má být možnost udržovat i starší auta na špičkové úrovni po stránce technologií.

Ovšem ne až tak starší. Gros této funkčnosti je nový systém vozidel, označený jednoduše „Operační systém propojených aut“ (CCOS, Connected Car Operating System). Ten mají nové vozy koncernu dostávat od příštího roku. Do roku 2025 ho budou mít všechny nové hyundaie, kie a genesisy, píše automobilka v tiskové zprávě.

Do možností nového systému bude patřit odemčení některých funkcí vozidla jen ve chvíli, kdy to bude zákazník chtít. Samozřejmě za nějaký poplatek, ovšem v součtu to může být levnější, než kdyby zákazník měl funkci dostupnou trvale. Záležet bude kromě nastavení cen zejména na tom, jak často bude člověk danou funkci využívat.