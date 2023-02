Hennessey upravil Corvette. Točivý moment vzrostl o více než třetinu

Hennessey je známé tím, že v rámci svých projektů postupuje bez větších kompromisů a dovede udělat rychlejší a silnější auto z lecčeho. Dokazuje to pak i nejnovější balíček vylepšení od této společnosti, která si do parády vzala americký Chevrolet Corvette ve verzi C8, který běžně nabízí motor 6,2litrový motor V8 o výkonu 490 koní a 630 Nm točivého momentu. To ale úpravci zdaleka nestačí.