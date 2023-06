Dva nové elektromobily Kia. Řady rozšíří městský vůz a crossover

Jihokorejská automobilka Kia rozšíří svoji nabídku čistě elektrických vozidel. Už brzy by se v ní měl objevit malý elektromobil do města a větší crossover. Obě novinky by měly přijít na trh v následujících letech.

Foto: Kia Kia EV9 GT Line