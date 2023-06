New York žaluje automobilky Hyundai a Kia kvůli krádežím vozů

Nejlidnatější americké město New York zažalovalo jihokorejské automobilky Hyundai a Kia. Stejně jako už dříve St. Louis, San Diego, Cleveland, Baltimore, Seattle, Columbus, Madison či Milwaukee tvrdí, že firmy se dopustily nedbalosti, protože prodávaly auta, která lze příliš snadno ukrást. Informovala o tom agentura Reuters.

Žaloba firmám vyčítá, že v letech 2011 až 2022 do některých svých aut neinstalovaly imobilizéry, což podle ní bylo v rámci automobilového průmyslu „téměř unikátní“. Podle žaloby to „otevřelo stavidla krádežím automobilů“. K tomu přispěla rovněž videa na sociální síti TikTok, která ukazovala, jak snadné je auta bez imobilizéru ukrást.

Elektronický imobilizér je systém, který znemožní nastartování auta, pokud se o to člověk pokouší jiným způsobem než klíčem, který patří k vozidlu. V USA nepatří k povinné výbavě, v Evropě je imobilizér běžný ve standardní výbavě aut od 90. let, v rámci Evropské unie je dnes dokonce povinný.

Počet krádeží aut značek Hyundai a Kia v New Yorku se loni podle města zdvojnásobil. V prvních čtyřech měsících letošního roku pak bylo nahlášeno 977 krádeží těchto vozidel, zatímco ve stejném období loni to bylo 148 krádeží. Počty krádeží aut konkurenčních značek BMW, Ford, Honda, Mercedes, Nissan a Toyota v New Yorku se přitom v letošním roce snižují.