Dacia nabídne adaptivní tempomat, současnou povinnou výbavu to cenově příliš nezatíží

Automobilka Dacia je známá tím, že zákazníkům nabízí skutečně potřebné věci a nic moc navíc. Díky tomu může svá auta prodávat za nízké ceny. Adaptivní tempomat dosud za potřebný nepovažovala, a tak v nabídce nebyl. To se ale dost možná změní, jak šéf značky Denis Le Vot odhalil britskému magazínu Autocar.

Nová nařízení EU týkající se elektronické výbavy nových aut přináší povinnost instalovat řadu systémů, které dacie dosud neměly. Je to třeba hlídání únavy řidiče, aktivní vedení v jízdním pruhu nebo tzv. inteligentní asistent rychlosti.

Potřebná technika a software nové vozy zdraží nejméně v řádech desítek tisíc korun a u aut značek jako Dacia to bude vidět nejvíc, protože dražší auta zpravidla výbavu, která je z nařízení EU nově povinná, již mají. Ale když už to všechno bude i na palubě dacií, už je podle Le Vota jen krůček k tomu, aby to plnilo také funkci adaptivního tempomatu. Navíc už nestojí tolik peněz navíc.