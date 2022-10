Cadillac Celestiq přijíždí v produkční verzi, je ztělesněním luxusu

Řadu měsíců po odhalení konceptu, ovšem víc než rok před zahájením výroby odhalil Cadillac svou novou vlajkovou loď - elektromobil Celestiq. Že vypadá jako koncept, se nenechte zmást - bylo to cílem designérů.

Celestiq jezdí na platformě Ultium, má tedy dva elektromotory a jeho odhadovaný celkový výkon je 608 koní a točivý moment 868 Nm. To stačí ke zrychlení na stovku za 3,8 sekundy. Elektromotory čerpají energii ze 111kWh baterie, kterou lze nabíjet výkonem až 200 kW a která má stačit k dojezdu odhadem až 480 km.

Parametry to, pravda, nejsou až tak oslnivé ve světě elektromobilů, v němž existují i tisícikoňové vozy jako Lucid Air nebo Tesla Model S Plaid. Celestiq ale láká zejména luxusem, do nějž patří i prvky jako aktivní příčné stabilizátory - u Cadillacu je to první použití této technologie - adaptivní odpružení Magnetic Ride Control 4. generace nebo natáčení zadních kol.