Autosalon v Bangkoku představuje toyotu coby taxi i hybridní bentley

Toyota přivezla koncept taxíku s bočními elektricky posuvnými dveřmi a velkorysým prostorem v druhé řadě sedadel, co se týče vysokého stropu a nízko položené podlahy. Jeho hlavní technickou předností má ovšem být hybridní pohonné ústrojí, jehož spalovací motor běží na LPG.

Nápad to není nový, vůz vychází ze speciálně vyvinutého modelu JPN Taxi se stejným pohonem, pro Thajsko by to ovšem byla novinka. Podle starších zpráv, které hovoří o japonských specifikacích, vůz spotřebovává jen 5,15 litru LPG na 100 km.