Autonomní vozy General Motors po zaviněné nehodě pod lupou úřadů

Bíločervené Chevrolety Bolt sanfranciské společnosti Cruise, která s podporou koncernu General Motors vyvíjí systémy autonomního řízení a na těchto vozech je testuje v ostrém provozu, se sem tam dostanou do zpráv kvůli nějaké chybě či nečekané reakci. Jednou to bylo podivné rozjetí poté, co vůz zastavil policista, jindy zase znehybnění vozu.