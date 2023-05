Autonomní jaguar váhal v nestandardní situaci. Uhnout policii mu trvalo minutu a půl

„Nemůžeme uhnout, omlouváme se, to auto nás nenechá uhnout,“ říká pasažér autonomního Jaguaru I-Pace společnosti Waymo ve videu z arizonského Phoenixu.

Video, zveřejněné na konci dubna letošního roku Johnnym Romanem na TikToku, ukazuje, že autonomní řízení má stále velmi daleko k dokonalosti. Vůz, který funguje jako tzv. robotaxi, potkal v protisměru kolonu s policejní eskortou.

Řidič-člověk by v takové situaci prostě uhnul doprava, řidič-robot však zmatkoval natolik, až přinutil policistu slézt z motocyklu a rukama důrazněji ukazovat, že má vůz uhnout. Ten však viděl pouze překážku, nepoznal gesta policisty. Otočil se tedy, aby jel jinudy.

Podle Romana vůz potkal kolonu už o něco dříve v jiné ulici, kde se otočil a zvolil jinou trasu, jenže místo aby se koloně vyhnul, jel jí naproti. „Když potkal druhého policistu, vyhodnotil, že se musí otočit,“ cituje Romana web Teslarati, který zprávu přináší.

Problému si rychle všimla technická podpora Wayma a do vozu zavolala, aby mohla rychle poskytnout pomoc. „Vozidlo Waymo správně uhnulo na stranu, otočilo se a úspěšně vymanévrovalo z uzavřené ulice během minuty a půl po interakci s policistou,“ uvedla společnost.

Nutno nicméně podotknout, že minuta a půl může být ve světě práce záchranářů, hasičů či policistů věčnost. Zde to nebyl ten případ, ale při jízdě „na majáky“ se může počítat každá sekunda.

Případy, kdy se samořídící vozidlo připlete do cesty záchranářům, hasičům či policistům, nejsou v USA nijak ojedinělé – alespoň v San Franciscu, jak informuje web Carscoops. Zpráva o zásazích z 26. dubna říká, že se to stává v podstatě denně. Netýká se to jen společnosti Waymo, nýbrž i Cruise, u níž jezdí Chevrolety Bolt.

„Je to rostoucí problém a věřím, že dochází k řadě dalších incidentů, které nejsou hlášeny,“ stojí ve zprávě. „Dřív tyhle věci jezdily okolo druhé hodiny ráno, to není silný provoz a prostě je objedete. Tehdy to byla legrace,“ cituje web nejmenovaného hasiče.

V jednom případě vůz bez řidiče pomalu jel směrem k hasiči, který na něj křičel, ať zastaví. Nepomohla ani rána pěstí do kapoty, hasič ze zoufalosti rozbil okno, což vůz konečně zastavilo. V jiném případě vůz projel páskou označující místo zásahu, v dalším se zase blížil k drátům elektrického vedení, které spadly v silném větru.

„Tento případ otevírá vážné otázky bezpečnosti těchto aut bez řidiče. Pokud by to vedení bylo pořád pod proudem, situace by mohla být velmi nebezpečná. Nutno také podotknout, že vůz nezjistil, že do drátů narazil ani že je táhl kus cesty na střeše,“ cituje web jiného hasiče.