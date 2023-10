Divize užitkových vozů Volkswagenu zažívá v poslední době obrovské turbulence. Spolupráce s Fordem nahrála nový pick-up Amarok, který už vlastně není volkswagenem, naopak technika malé dodávky Caddy míří i pod modrý ovál a celé to bude završeno v příštích letech, kdy bude transporter postaven na Fordu Transit a dorazí i jako hybrid nebo elektromobil.

Jestli doba elektrická přinesla něco, co způsobuje okamžitý úsměv na tváři, je to tento žlutý minivan. Po několika generacích multivanů, které se čím dál více staví do role až luxusních, a především vážných dopravních prostředků, působí ID. Buzz až neuvěřitelně svěže.