Bratislavský závod vyrobil poslední Volkswageny Up. Koncernová trojčata tak definitivně končí

„Vzhledem k aktuálním požadavkům na povinnou výbavu vozů, a to již od těch nejmenších jako je up, včetně emisních předpisů, povinných bezpečnostních a jízdních asistentů, systému e-call a dalších, není v tuto chvíli výroba malého vozu rentabilní, respektive jeho cena by se příliš blížila modelu Polo a takový vůz by byl nekonkurenceschopný,“ vysvětluje Valenta.