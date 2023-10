Růst prodeje elektromobilů si může vyžádat změnu parkovacích garáží

Začátkem tohoto roku zveřejnila londýnská profesní organizace zaměřená na stavební inženýrství Institution of Structural Engineers aktualizované pokyny pro navrhování parkovišť. Rozsáhlý dokument se týká všech staveb, kde mohou parkovat automobily, včetně vícepodlažních a podzemních garáží či garáží v obytných a kancelářských budovách, a zaměřuje se na způsoby jejich navrhování, výstavby a údržby.

Člen Institution of Structural Engineers Chris Whapples, který se na nových pokynech podílel, řekl serveru CNBC, jenž zprávu přinesl, že některé velké manažerské vozy nebo sportovně-užitkové vozy mají nyní váhu přes tři tuny. Zveřejněné pokyny tak věnují velkou pozornost možnému kolapsu některých parkovišť pod váhou těžších vozidel.

„Je to něco, co musíme vzít v úvahu, ale není třeba příliš panikařit,“ řekl Whapples CNBC. Většina vozů je podle něj stále v rámci konstrukčních možností parkovišť, i když jsou těžší než před 40 lety. Nicméně trend větších vozidel zatím neustupuje. „V současné době vidíme stále větší počet vozů SUV, velkých manažerských vozů - jak na fosilní paliva, tak na baterie - a pickupů, které jsou nesmírně těžké,“ dodal. Kumulativní zatížení garáží těmito vozy by mohlo za určitých okolností představovat problém.