Test Volkswagenu ID.3 po modernizaci: Vyladěno

Konstrukce elektromobilu totiž vyžaduje co nejvíce místa pro baterii mezi koly, rozvor náprav 2771 mm tak dalece přesahuje konvenční vozy stejné kategorie. Na druhou stranu převisy karoserie netřeba, jsou tak minimální a celková délka 4261 mm už ID.3 pasuje do kategorie kompaktů nižší střední třídy.

Baterie má za následek i tlustou podlahu. Vše tak v elektromobilu začíná o pár centimetrů výš, což má za následek větší hmotu vozu. Pokud chcete dodržet kompaktní délku a pro elektromobil zcela zásadní aerodynamiku, nevyhnete se tvaru určité bubliny. A aby to všechno vypadalo nějak k světu, potřebujete i auto tohoto typu obout do velkých 20palcových kol.

Když dojde na nabíjení, výkon stejnosměrným elektrickým proudem se zvýšil z předchozích 125 na 170 kW. To stále v dnešním překotném vývoji není žádná velká sláva. Ovšem ID.3 neberu jako dálniční speciál, který by křižoval Evropou - ne že by to dnes v západní části kontinentu s elektromobilem byla taková otrava jako před pár lety. Většina ID.3 se dle mého názoru bude nabíjet slabšími městskými nabíječkami a jejich majitelům to bude i vzhledem k již poměrně velkorysému dojezdu stačit.