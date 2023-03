Test Dacie Duster s dvouspojkovou převodovkou: Dobré rozšíření možností

Postupné přibývání moderních technologií do aut značky Dacia se nevyhnulo ani modelu na nejstarší platformě – SUV Duster. Ta jako jediná z celé nabídky dosud nestojí na platformě CMF-B, nýbrž starší B0+. To však automobilce nebrání, aby s modernizací vzhledu vozu o nová loga přidala do nabídky i samočinnou převodovku.

To s ergonomií voliče převodovky žádný problém nemám. Je přesně v místě řadicí páky manuálu, zůstává v pozici, do které ho přesunete, a dokonce má v manuálním režimu správně volby ke změně kvaltů – odřazuje se k sobě, podřazuje od sebe. Zůstala také klasická ruční brzda, není tu elektrický systém, a po stránce ovládání všechno funguje, jak má.

Problém nastává v kombinaci se start-stopem, a to ve více případech. Předně, automatika po uvolnění brzdového pedálu nedrží brzdy, dokud motor nenastartuje, takže chci-li se rozjet do mírného kopce, auto couvá. Systému také trvá „nakopnutí“ řadového čtyřválce poměrně dlouho, takže tu může vzniknout nejedna nepříjemná situace.

Co už se převodovky týká, je jednak poměrně časté podtáčení motoru a s tím související absence nějakého režimu, který by držel otáčky při jízdě výš. Nemusí to nutně být sportovní režim, vyšší otáčky se mohou hodit třeba i při tahání přívěsu. Takhle musím řadit manuálně, což sice lze, ale kdo by si kupoval „automat“, aby musel v některých situacích řadit sám?