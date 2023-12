Kia EV9 v testu: Vlastní cestou

Po crossoveru EV6 je tu hlava rodiny, SUV EV9, mezeru brzy vyplní další vozy a půjde se i níže. Do značné míry se jedná o vozy navržené takříkajíc na čistém listu papíru. Sdílená platforma E-GMP koncernu Hyundai Motor Group nabízí 800V architekturu a další z toho plynoucí čísla, která patří na vrchol elektrických aut.

Korejci se do toho zkrátka obuli mnohem razantněji než většina evropských automobilek. I když se tak často skloňují čínské automobilky coby lídr vývoje elektrických aut, právě na duo Hyundai a Kia by se nemělo zapomínat. Tyto spřízněné značky si totiž již prošly nesmělými prvotinami, kdy globální vkus teprve načítali, a zároveň mají v nástupu elektromobility ten kýžený „drajv“. Dokáže toho EV9 využít?

Do třetí řady je i skvělý přístup, zadní dveře jsou velké, otevírají se doširoka a sedadla ve druhé řadě lze sklopit pouhým tlačítkem a tak, že se sbalí a vytvoří široký průchod. Ve stojícím vozidle je pak povolena i konfigurace s otočenými prostředními sedadly.

Rovněž vepředu je třeba nejprve zmínit sedadla, která jsou jedna z těch nejpohodlnějších vůbec. Například měkká hlavová opěrka si nezadá s polštářky známými z mercedesů. Pozice za volantem je vyvýšená, jak to ostatně cílová skupina SUV žádá, jen volant bych chtěl mít možnost přisunout ještě o trochu blíže k tělu.

Dobře využitý je prostor mezi předními sedadly, který využívá ploché podlahy a nabízí i bezdrátové nabíjení telefonu hned po ruce. O to větší škoda je, že infotainment neumí bezdrátové propojení skrze Apple Carplay.

Díky 800V technologii dobíjení je možné za 15 minut dobíjení prodloužit dojezd až o 249 km, respektive 226 km v případě verze s pohonem všech kol. To znamená, že EV9 dobijete z 10 na 80 % kapacity akumulátoru za 24 minut, reálně skutečně do půl hodiny, pokud dopředu předehřejete či vychladíte baterii. Což naštěstí lze pomocí navigace či manuálně v menu.

A samozřejmě že si za to nechá zaplatit. Ano, jde o kiu zatraceně dobře udělanou, ale za nejméně dva miliony. Konkurence s prémiovým logem a showroomy plnými aut klidně za ještě podstatně vyšší ceny to s přesunem svých stálých zákazníků do elektrických modelů bude mít jistě snazší.