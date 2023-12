Hyundai a Kia přichází s fascinující náhradou homokinetického kloubu

Hyundai a Kia zamýšlí, že by ke každému kolu vybavenému Uni Wheel krátkou hřídelí napojilo jeden malý elektromotor. To by uspořilo místo ve voze, které by se dalo využít nějak jinak. Také by tím byl umožněn mnohem větší zdvih vzduchového odpružení a snazší ovládání jednotlivých kol zvlášť.