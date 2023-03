Automobilová divize čínské Evergrande potřebuje peníze, jinak zavře krám

Automobilová divize čínské společnosti Evergrande, nazvaná New Energy Vehicle Group, balancuje nad propastí. Od loňského září doručila zákazníkům pouhých devět stovek nových crossoverů Hengchi 5, vozů své hlavní značky.

Nyní podle agentur Bloomberg a Reuters čelí automobilová divize skupiny Evergrande náročné restrukturalizaci, díky níž by se měla po finanční stránce udržet nad vodou.

Ony finance by měly být ve výši 29 miliard jüanů, tedy 91,2 miliardy korun. To není zrovna málo, ovšem plány firmy s touto sumou také nejsou malé - chce díky nim představit několik dalších modelů a rozběhnout masovou výrobu. Původní plány hovořily o tom, že v první polovině roku 2023 má přijít na trh druhý elektromobil a že do roku 2025 chce firma vyrábět milion aut ročně.