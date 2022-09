Automatické nouzové brzdění ve tmě funguje hůř, říká výzkum

To je závěr, ke kterému při svém výzkumu došla americká společnost IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), která se v USA zabývá nezávislými bezpečnostními testy pro pojistitele i pojištěné. Její odborníci zjistili, že celých 75 % všech střetů s chodci se stává po setmění. Právě v tento moment ale asistent, který by měl takovým situacím předcházet, často selhává.