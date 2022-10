Audi chystá překvapení v budoucí řadě elektromobilů. Kombíky nebudou chybět

Značka Audi se chce během pár let začít naplno věnovat už jen elektromobilitě. Nebude to ale znamenat pouze prosté nahrazení spalovacích motorů elektromotory, zjistil britský web magazínu Top Gear od šéfa vývoje Audi Olivera Hoffmanna.

V nabídce podle něj budou i nekonvenční auta. Jaká konkrétně, si nechal pro sebe, ale vypadá to, že můžeme očekávat všechno od městských aut po sporťáky. Kam se vejdou ona nekonvenční auta, bude patrně pro automobilový svět překvapením.

Dost možná to ale nebude snaha znovu vynalézt kolo, co se týče kombíků, u Audi označovaných Avant. A to navzdory tomu, že je řada automobilek nahrazuje dnes oblíbenějšími crossovery. „Myslím si, že Audi znamená Avant a Avant znamená Audi. A RS6 Avant je úspěšná i v Severní Americe,“ nechal se slyšet.