Alpine láká na koncept ostrého hatchbacku. Představí se již brzy

Automobilka Renault potvrzuje, že to s transformací své sportovní značky Alpine myslí skutečně zcela vážně. Z firmy, která se specializuje pouze na jednu modelovou řadu, chce francouzský gigant stvořit jakousi konkurenci pro německé Porsche a první pohled na to, jak by to mohlo vypadat, se nám dostane už 9. května.