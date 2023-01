Alpine chystá dvě elektrická SUV a expanzi na americkém trhu

Automobilka Alpine, která v současnosti nabízí pouze dvousedadlové kupé A110 a do budoucna přebírá veškeré aktivity mateřského Renaultu na poli sportovních aut a závodění, se bude rozrůstat kromě elektrické kapesní rakety, založené na budoucím Renaultu 5, také o nejméně dvě SUV.

Mají jezdit na elektřinu a nebudou na trhu nijak brzy. Britskému magazínu Auto Express to prozradil šéf značky Laurent Rossi a stran uvedení na trh hovořil o letech 2027 a 2028. Vozy budou podle něj v segmentu Porsche Macan a Cayenne, takže to nebudou žádní drobci.

SUV by si měla „zachovat sportovní DNA, inspirovanou závoděním“, ale „budou to dvoutunová, pětimetrová auta“, přiznal Rossi. Menší vůz má být sportovnější, větší naopak bude klást důraz na luxus spíš než na agilitu.

To znamená, že i pro SUV by se právě u britské značky, vlastněné čínským Geely, mohla technika najít. Lotus již představil své elektrické SUV pod názvem Eletre. Renault však má alianci s Nissanem, který nabízí SUV Ariya, stojící na elektromobilní platformě CMF-EV.

Menší SUV v segmentu C „bude mít vlastní karoserii a v útrobách bude zásadně rozdílné oproti jiným modelům“ s vlastní baterií značky Alpine a také převodovkou, nechal se slyšet Emmanuel al Nawakil, viceprezident Alpine pro prodeje. To naznačuje, že ať značka zvolí jakoukoliv platformu, vůz bude od jiných aut na stejném základě zásadně odlišný.

Automobilka plánuje expanzi i do Spojených států, kde se má prodávat velké množství oněch SUV. Rossi hovořil o 150 tisících prodaných alpine do roku 2030, al Nawakil zase o zdesetinásobení současných prodejů.

A co model A110? Ten má dostat elektrickou variantu do roku 2026, ovšem ta současná se má podle Rossiho prodávat, dokud to jen bude možné.