7 tipů, jak připravit auto na zimu

„Pneumatiky jsou to jediné, co spojuje vaše auto se zemí. Špatná přilnavost na kluzkém povrchu může být hlavní příčinou, že se vůz stane neovladatelným,“ říká Matas Buzelis ze společnosti CarVertical.

Prověřte také 12V baterii vozidla. Její životnost bývá okolo čtyř let a čekat v tomto případě, až nastane problém, může znamenat, že uprostřed noci na opuštěném místě nenastartujete. O kontrolu se může postarat autoservis, příp. to můžete udělat sami pomocí voltmetru.

Ten by měl ukazovat nejméně 12,5 V. Pokud je napětí pod 12 voltů, baterii je vhodné rovnou vyměnit. Druhý, stejně jednoduchý test se provádí s běžícím motorem, kdy alternátor baterii dobíjí - napětí by se mělo pohybovat nad 14 volty. Pokud je nižší, může vaše auto mít závadu na alternátoru.

Proto se i v naší zemi v zimě prodává tzv. zimní nafta, která je aditivovaná směrem ke snížení bodu filtrovatelnosti do hlubokých minusových teplot. Jaká nafta je zrovna k mání, může být napsáno u stojanu, příp. to bude vědět obsluha čerpací stanice.

Tamtéž pořídíte i škrabku a smetáček, příp. polní lopatku, startovací kabely a tažné lano. To vše se v zimním období může hodit a je vhodné to do auta přibalit, nevozíte-li to trvale.