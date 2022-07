Zámek na rozhraní dvou světů vzpomíná na malé moře a mění se před očima návštěvníků

Zmíněnému roku 1996 a pozitivním změnám z přelomu 80. a 90. let minulého století, kdy byly zahájeny opravy zámku, předcházela desetiletí chátrání, vandalských útoků, ale i hrozba likvidace. K té byla významná památka určena ještě v polovině 80. let minulého století z důvodu prioritní těžby uhlí.

Vstoupit nejen do interiérů, ale i do pohnuté historie zámku i blízkého okolí, mohou zájemci na dvou prohlídkových okruzích: procházka zámeckými interiéry trvá 60 minut, okruh s výhledem zve na poloviční dobu.

Vyhlídková trasa vrcholí v druhém patře jihovýchodního křídla, a to pohledem do míst, kde by v budoucnosti pod zámkem mohlo své místo znovu zaujmout jezero – hovoří se o zhruba 600 až 700hektarové ploše, jež by se mohla začít napouštět už za dva či tři roky s dobou napouštění 15 až 17 let. „Asi to potrvá o nějaké roky déle,” upozornil Miroslav Přibyl. Kromě napájení vodou z potoků se sice uvažovalo i o výstavbě přivaděče z Ohře, ale tato idea nejspíš nedojde naplnění...Nicméně budoucnost reflektující název zámku se začíná rýsovat.