Zámek Duchcov nabízí nový okruh

„Návštěvníci v rámci okruhu nahlédnou do hlavního zámeckého sálu s valdštejnskou portrétní rodovou galerií, do zámecké obrazárny a do prostor apartmá zařízeného v duchu 2. poloviny 19. století, kdy zámek obýval Jiří Vilém z Valdštejna a jeho manželka Antoinetta Pascalina Metternichová. U příležitosti nové instalace je připravena i výstava o příslušnících rodu Valdštejnů,“ uvedla kastelánka a spoluautorka nového okruhu Lucie Šťastná.