Za ubytování městské památky zdarma, lanaří turisty Znojmo

Turisté, kteří přijedou od začátku června do konce září do Znojma, budou moct zadarmo do podzemí, na radniční věž, na hradební opevnění či do muzejní expozice pivovarnictví. Jedinou podmínkou je utratit ve Znojmě alespoň 500 korun za ubytování nebo 150 korun v restauraci či kavárně. Obdobný model už představila také Praha.