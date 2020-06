V obci Jakub otevřou po opravě kostel z 12. století, možný bude i výstup do věže

Slavnostní otevření kostela se má podle Radky Krejčí z kutnohorské římskokatolické farnosti uskutečnit v sobotu 20. června. Kostel bude pro návštěvníky otevřený od následující neděle každý den od 10 do 16 hodin, a to až do konce září. Součástí prohlídkového okruhu bude nová expozice v sakristii a pro odvážnější i výstup do věže.