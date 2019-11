Replika historického větrného mlýna bude na Trutnovsku otevřena v květnu

Původní větrný mlýn ze 40. let 19. století stál nad obcí do roku 1968. Jeho replika nevzniká na stejném místě, ale asi o kilometr vedle v lokalitě Třešňovka. „Nové místo se vybralo s ohledem na to, aby bylo lépe dostupné turistům. Je to v nadmořské výšce něco přes 500 metrů,“ řekla starostka Borovnice Eva Tajbrová.