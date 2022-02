Podobu nejmenšího českého historického města dotváří až překvapivé množství památek

V malebném, jako kulturní památka České republiky chráněnému komplexu najdete barokní zámek, zříceniny gotických hradů, klášter servitů s kostelem Panny Marie Sedmibolestné, zbytky městského opevnění, kamenný most, loretu a roubené a hrázděné domy. Nechybí židovský hřbitov, řeka, bohatá historie i nějaká ta poutavá pověst.

Co se městské definice týká, upřesněme, že Rabštejn je od roku 1980 součástí Manětína, ovšem ten leží o dobrých sedm kilometrů dál, čili Rabštejn není jen jeho jakási periferie.

Další boj o první příčky patří kamennému mostu přes Střelu, existují i teze, že se jedná o druhý nejstarší most u nás. Řeku překlenul v letech 1335–1340, vedla tudy zemská stezka mezi Chebem a Prahou.

Tato „živá“ kulisa, město i jeho most, si zahrála například v pohádkách Jiřího Stracha Svatojánský věneček a Šťastný smolař, ve filmech Cesta z města a Cesta do lesa Tomáše Vorla, vcelku nedávno sem zavítala filmová Božena Němcová a most se zalíbil i muzikantům z kapely Depeche Mode, kteří na něm natáčeli klip. Pro změnu místní loretánská kaple, zvaná loreta, je jedna z nejmenších podobných staveb u nás.