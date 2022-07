Ostrava není jen uhlí a doly. Tipy, kam se vydat na výlet ve městě i jeho okolí

Výlety do přírody

V Ostravě a okolí se můžete odreagovat v přírodě hned na několika místech. Lesopark Bělský les je oblíbený místními, vyrazit sem můžete na pěší procházku i na kolo či brusle, vzít s sebou můžete i kočárek. Lesopark navíc myslí i na vozíčkáře, pro které je zde vybudována speciální trasa. Hlavní okruh je dlouhý 5,5 kilometru, délka všech značených cest pro vozíčkáře je 7,8 kilometru, dá se ale dle volby zkrátit. V okolí lesa se dá zaparkovat. Na procházku můžete vyrazit i do Komenských sadů.

Příměstské okolí Ostravy nabízí více možností na víkendový výlet. Na severu se rozkládá třeba přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic, kde převládají dubové bučiny. Některé stromy jsou zde přes sto let staré. Příjemná procházka je také lesem směrem k obci Bobrovníky.

Dalším místem pro relaxaci jsou lesíky a rybníky mezi městskými obvody Svinov a Ostrava-jih. Vydejte se na klidnou procházku podél břehu řeky Odry nebo u rybníků pod Bedřiškou. Největším přírodním lákadlem je však jistě Poodří.

Komenského sady v Ostravě Foto: Drahoslav Ramik, Fotobanka ČTK,

Chráněná krajinná oblast Poodří

Volba, kam se vydat na procházku do přírody, je pro Ostravany celkem jasná. Od jižního okraje města se totiž táhne CHKO Poodří, kde můžete u meandrů řeky Odry, rybníků, luk a lesů načerpat energii v tichu, které přerušuje pouze kvákání žab a štěbetání ptáků. Můžete sem vyrazit pěšky i na kole, avšak pro cyklisty je v některých částech vjezd zakázán, konkrétně v Národní přírodní rezervaci Polanská niva. Výhledů do okolí z výšky si zde příliš neužijete, rovný terén je na druhou stranu ideální pro nenáročnou procházku.

V Poodří je také několik naučných stezek. Například trasa v přírodní rezervaci Rezavka vede podél břehu Odry, náhonu Mlýnky a starého ramene Rezavky, vesměs lužním lesem či loukami. Po cestě se dozvíte z deseti informačních panelů zajímavosti o místní fauně a floře. Procházka však vede po nezpevněných cestách a pěšinách, není proto vhodná pro cyklisty a kočárky.

V přírodní rezervaci Polanský les zase můžete obdivovat komplex lužního lesa s přírodě blízkou dřevinnou skladbou a se systémy mrtvých ramen řeky Odry. Z rostlin zde narazíte na sněženky nebo medvědí česnek. Dalšími přírodními rezervacemi v Poodří jsou Přemyšov a Štěpán. Více jsme o výletu do Poodří psali zde:

Čáp bílý hledá něco k snědku. Foto: Ondřej Kořínek, Novinky

Výlety na kole

Na cyklovýlet můžete vyrazit k přehradě Olešná u Frýdku-Místku. Podél břehu vede pěkná, čtyři a půl kilometru dlouhá cyklostezka. A pokud bude dostatečné teplo, zchladit se můžete přímo v přehradě nebo vyměnit kolo za jachting nebo windsurfing.

Místo na jih na můžete vydat také na sever k Hlučínu a vybrat si jednu z mnoha zdejších cyklostezek, díky kterým se dá Hlučínsko projet v celém jeho obvodu křížem krážem.

Foto: Milan Vojtek, Právo

Naučné stezky

První z naučných stezek mezi našimi tipy je ta u Heřmanického rybníka. Dojít k ní můžete pěšky nebo dojet autobusem k zastávce U Dvora. Stezka je dlouhá 3 kilometry a obsahuje pět informačních tabulí. Po cestě můžete využít i odpočívadlo nebo ptačí pozorovatelnu, kvůli velkému množství rákosí tudy totiž prochází jedna z hlavních evropských cest tažných ptáků. Rybník je také znám pro celoroční sportovní rybolov.

Pozorovat ptactvo během celého hnízdního období můžete také na Kozmické ptačí louce u Kozmic na Hlučínsku. Pro tyto účely zde byla vybudována 7 metrů vysoká pozorovatelna, nechybí tu ani informační tabule.

Směrem k obci Klimkovice na západ od Ostravy najdete naučnou stezku Lesní park Klimkovice, kde se dozvíte nejen o lese a jeho funkcích, ale i o ekologii. Stezka je dlouhá 2 kilometry a vhodná je pro malé děti, kočárky i vozíčkáře. Dopravit se sem můžete autobusem nebo autem, hned u parku je parkoviště.

V nedalekých Hukvaldech si můžete projít naučnou stezku Janáčkův chodníček, která seznamuje nejen s osobností slavného skladatele Leoše Janáčka, ale také s místní přírodou a historií. Trasa je dlouhá 8,5 kilometru a vede po žluté a zelené turistické značce.

O poznání delší a také vzdálenější je Lašská naučná stezka, která se dělí na Kopřivnickou a Štramberskou větev a je dlouhá téměř 17 kilometrů. Od Ostravy je sice vzdálená asi 40 kilometrů, trasa nicméně nabízí krásnou přírodu s výhledy, historii a spoustu informací o dané lokalitě. Okružní cestou minete 16 informačních panelů a projdete se na Bezručovu vyhlídku, ke zřícenině hradu Šostýn, na vyhlídku Červený kámen, Kamenárnu, Bílou horu nebo Muzeum Fojtství.

Až budete procházet kolem Váňova kamene, udělejte si malou odbočku k přístupné jeskyni Šipka. Ta byla obývána pravěkými lovci a nadnárodní povědomí si získala poté, co zde byla objevena část čelisti neandrtálského dítěte.

Šestnáctikilometrová trasa Lašské naučné stezky se šestnácti zastávkami přibližuje zajímavosti z historie, geologie, botaniky a lesnictví a poskytuje řadu panoramatických výhledů na Beskydy, Oderské vrchy a při dobré viditelnosti i na Jeseníky. Foto: Dan Krzywon, ČTK

Rozhledny a vyhlídky

Výhled na město a okolí přímo v centru je z vyhlídkové věže Nové radnice na Prokešově náměstí. Z výšky 73 metrů dohlédnete na Slezskou i Moravskou Ostravu, Mariánské Hory, Vítkovice, Přívoz, Porubu a za dobrého počasí dokonce vrcholky Beskyd a Polsko.

Oblíbené místo, odkud se můžete pokochat výhledem na město, je asi třísetmetrová Halda Ema ve Slezské Ostravě. Halda je však pro své výhledy zajímavá druhořadě. Především se jedná o unikátní útvar, jenž je památkově chráněn. Halda zde vznikla v 19. století při uhelné těžební jámě a dnes je památkově chráněna. Vznikla nahromaděním milionů tun hlušiny (nezužitkovaný materiál získaný hlubinnou těžbou, pozn. red.). V 60. letech 19. století došlo ke vznícení nitra haldy a hoří dodnes. Teploty uvnitř dosahují až 1500 °C, díky čemuž na stráních haldy roste teplomilná flóra a její vrchol nikdy není pokrytý sněhem.

Výhled do údolí Odry, okolí Ostravy a Moravskoslezské Beskydy nabízí rozhledna Landek, nacházející se na stejnojmenném kopci v Landek Parku na severu Ostravy. Rozhledna je dřevěná, celoročně přístupná a dostanete se k ní po naučné stezce. Výlet navíc můžete spojit se sportovním a relaxačním využitím parku nebo navštívit zdejší muzeum.

Dohlédnout na Beskydy a Lysou horu, Jeseníky i města Frýdek-Místek, Havířov i Ostravu můžete z rozhledny Okrouhlá, od Ostravy vzdálené asi 25 kilometrů. Telekomunikační věž z roku 2003 dosahuje výšky 55 metrů a vede na ní 162 schodů. Pod stejnojmenným kopcem je parkoviště, odtud je to již jen kousek pěšky.

Jen asi 5 kilometrů od Okrouhlé se nachází rozhledna Panorama – Kabátice, na kterou vede 93 schodů a je z ní krásný výhled na vodní nádrž Olešná nebo Frýdek-Místek. Dostanete se k ní po turistické trase lesními cestami z obce Chlebovice. Výlet na rozhlednu můžete spojit i s muzeem včelařství v Chlebovicích.

Z dalších rozhleden v okolí Ostravy si můžete vybrat například rozhlednu Bílov (od Ostravy asi 30 km), rozhlednu Bílá hora u Kopřivnice (asi 40 km) nebo na rozhlednu Šance (asi 30 km).

Za krásnými výhledy můžete vyrazit i na delší výlet, na nejvyšší vrchol Slezských Beskyd na samotné česko-polské hranici. Po vystoupání 118 schodů nabízí rozhledna Velká Čantoryje nádherné výhledy z výšky přes tisíc metrů nad mořem. Dohlédnete nejen na Beskydy, ale hned do tří států – Česka, Polska a Slovenska. K rozhledně se dostanete pěšky po pětikilometrovém výšlapu od obce Nýdek. Rozhledna je od Ostravy sice vzdálená asi 60 kilometrů, výhledy z nejvyššího vrcholu Slezských Beskyd ale jistě stojí za to. A pokud byste se raději svezli lanovkou, můžete na vrchol vyrazit z polské strany.

Na vrcholu Velkého Javorníku stojí 26 metrů vysoká dřevěná, celoročně volně přístupná rozhledna Velký Javorník se dvěma vyhlídkovými plošinami. Je z ní výhled na vrcholky Beskyd, Lysou horu, Ondřejník, Kněhyni, Moravskou bránu, Smrk, Jeseníky, Oderské vrchy, Radhošť, Ostravsko i rezervaci Velký Kámen s bukovými lesy, skalními stěnami a velkými balvany. Občerstvení nabízí turistická chata. Nejsnazší cesta je pěšky z Frenštátu pod Radhoštěm po zelené trase Naučné stezky Javorník o délce 3,8 kilometru, auto lze zaparkovat na parkovišti Pod Javorníkem. Od Ostravy je však rozhledna vzdálená asi 50 kilometrů.

Halda Ema je oblíbeným výletním místem. Je odsud hezký pohled na Ostravu. Foto: Denisa Doležalová, Právo

Hrady a zříceniny

Hradní zřícenina Šostýn je od Ostravy vzdálená asi 40 kilometrů a dopravit se k ní můžete autem až pod kopec nebo autobusem či vlakem na nedaleké nádraží, odkud se vydáte ke zřícenině pěšky po žluté značce. Hrad vznikl zřejmě kolem roku 1293 a dodnes se z něj dochovala značná část. Na kopci u města Kopřivnice se dosud nachází rozsáhlý prostor s dvěma okruhy valů a příkopy, výkopy odkrytých základů okrouhlé věže, zčásti rekonstruované odkryté sklepní prostory paláce i pozůstatky mohutného dvouprostorového paláce a vstupní stavby.

Výlet můžete navíc spojit s výšlapem na nedalekou vyhlídku Červený kámen vzdálenou asi dva kilometry, ze které je výhled na město, nebo se pokochat výhledy na okolní zalesněné vrchy z ještě bližší Raškovy vyhlídky. V horkých letních dnech se můžete po túře osvěžit v místním koupališti, které leží hned pod kopcem se zříceninou.

A pokud byste toužili navštívit další hrad a nasát jeho historii, přesuňte se na druhou stranu města, kde leží hrad Štramberk. Hrad pocházející z konce 13. století stojí na skalnatém vrcholu Zámeckého kopce a je dodnes velmi zachovalý. Dosud zde leží několik mohutných městských hradeb a hradebních zdí především vnitřního hradu, strážní a hradní věž. Právě ta tvoří dominantu hradu, je 40 metrů vysoká, zrekonstruovaná a přestavěná na turistickou rozhlednu. Z vrcholu hradu je tedy pěkný výhled do okolí nejen na město, ale i vrcholy Kotouč a Bílá hora nebo na masív Beskyd.

Do třetice v okolí města Kopřivnice, od Ostravy tentokrát vzdálený asi 35 kilometrů, je hrad Hukvaldy pocházející rovněž ze 13. století a jež je jednou z největších hradních zřícenin na Moravě. Kulturní památka leží na vysokém vrcholu, který ze dvou stran obtéká říčka Ondřejnice. Také tato zřícenina je dodnes velmi zachovalou stavbou, dochovala se rozsáhlá opevnění i hradní zdi. Z věže hradu je krásný výhled na hřebeny Beskyd, město Kopřivnice, Příbor a přes Fryčovice až k Ostravě.

Kolem zříceniny a okolí je navíc zřízena jedna z nejstarších obor v republice o rozloze 440 hektarů, kde jsou k vidění mufloni, daňci a prasata divoká. V oboře narazíte ale na mnoho dalších živočichů od zajíců, kun, tchořů, jezevců až po nejrůznější druhy ptactva.

A pokud byste si chtěli z návštěvy Kopřivnice udělat celodenní výlet, po hradu se podívejte do některého z místních muzeí: Technické muzeum Tatra, Muzeum Fojtství, Lašské muzeum v Šustalově nebo Muzeum Zdeňka Buriana. Výborné výhledy zajišťuje nedaleká rozhledna Bílá hora, nebo se rovnou můžete vydat po Lašské naučné stezce.

Štramberk s městečkem Foto: Ondřej Kořínek, Novinky

Zámky

Přímo v Ostravě můžete navštívit zámek Vítkovice, známý také jako Rothschildův empírový zámek. Druhý název je odvozen od podnikatele a tehdejšího majitele Třineckých železáren Salomona Mayera Rothschilda, který nechal zámek vystavit ve 40. letech 19. století. Na zámku se střídaly osobnosti kulturního života a politické špičky Evropy, probíhala zde jednání o strategických obchodech. Sláva budovy ale trvala jen do roku 1939, kdy po sérii necitlivých architektonických zásazích a postupné devastaci ztrácí svou původní pozitivní roli. V roce 2009 byl zámek po rekonstrukci znovu otevřen veřejnosti. Dnes je zámek reprezentativním sídlem, hostí sbírku umění a řešení interiérů umožňuje pořádání širokého spektra společenských akcí na klíč.

Druhým zámkem ležícím ve městě je Slezskoostravský hrad. Ač má budova v názvu hrad, později byla přestavěna na zámek. První zmínka o hradu je z roku 1297, v roce 1508 z něj vzniká renesanční zámek. Zámek poznamenala třicetiletá válka, během níž byl zpustošen, a snad ještě více následná těžba uhlí, jež zde započala v 18. století a zámecké budovy poškodila natolik, že se krátce na to uvádí jako zřícenina z kancelářskými budovami. V důsledku těžby také budova poklesla o 16 metrů. Zámek také prošel požárem, povodní a leteckým bombardováním.

V roce 2004 se objekt dočkal rekonstrukce, příliš se z něj ale nedochovalo. Do dnešní doby se zachovala pouze zřícenina části hradního paláce, malá část hradebního opevnění a vstupní renesanční brána s věží. Ze zámku se nedochovala žádná stavba. Slezskoostravský hrad je nicméně jediným alespoň částečně dochovaným hradem na území města Ostravy. Prohlídky zde můžete absolvovat z průvodcem a návštěvu zámku spojit s cyklovýletem, okolo jsou cyklostezky.

Další zámky jsou již od Ostravy vzdálenější. Necelých 40 kilometrů od Ostravy se nachází známý zámek Kunín z první poloviny 18. století. Největší rozmach zažíval na přelomu 18. a 19. století za majitelky hraběnky Marie Walburgy, která zde vybudovala jeden z nejmodernějších vzdělávacích ústavů tehdejší střední Evropy. Žákem zde byl i František Palacký. Zámek ale později začal chátrat a na přelomu tisíciletí se dočkal rekonstrukce. Dnes si mohou návštěvníci prohlédnout pohostinské pokoje, ložnice a učebny zámecké školy se zařízením a empírovou nástěnnou výmalbou, zámeckou obrazárnu, lovecký pokoj, dámský pokoj, velkou jídelnu nebo hudební a taneční pokoj.

Dalším známým zámkem je Hradec nad Moravicí, od Ostravy vzdálený zhruba 43 kilometrů. Původně zde stál gotický hrad z poloviny 13. století, který však v roce 1531 vyhořel, a tak byl objekt na přelomu 16. a 17. století přestavěn na renesanční zámek. Poslední pozůstatky hradu mizí po roce 1796, kdy zámek opět vyhořel a musel tak být znovu přestaven. Dnes je zámek národní kulturní památkou a k vidění jsou zde prohlídkové okruhy reprezentačních a soukromých salonů, hostinský apartmán, zámecký areál, Bílá a Hodinová věž i galerijní výstava. Projít se můžete také zámeckým parkem, jímž vede výletní trasa Lovecká stezka Lichnovských.

Zámek Kravaře ve stejnojmenném městě, od Ostravy vzdáleném asi 32 kilometrů, ve své expozici zve na průřez historií zámku od alchymisty Sendivoje přes rodinu majitelů Eichendorffů až po 20. století. K vidění je také barokní kaple se stropní freskou i anglický park, kde se v současnosti hraje golf. Prvotní výstavba zámku se datuje mezi lety 1649 až 1662. Ve 20. století, v roce 1937, byl zámek z velké části poničen požárem, rekonstrukce započala až o dvě desetiletí později.

Dále za návštěvu stojí například státní zámek Raduň (asi 34 km od Ostravy), zámek Fryštát v Karviné (asi 26 km od Ostravy) nebo zámek ve Frýdku (asi 21 km od Ostravy).

Zámecký areál Hradce nad Moravicí je díky rozlehlému parku největší v republice. Foto: Jan Handrejch, Právo

Muzea

Na výstavu o historickém pokroku od průmyslové revoluce až po současnost a interaktivní exponáty zve muzeum Malý svět techniky U6 v Dolních Vítkovicích. Návštěvníci se mohou těšit na vynálezy, které významně poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku, vynálezy z oblasti strojírenství nebo se dozvědět vše o výrobě železa až po výrobu moderní oceli.

Výstava dělená do logicky jednotlivých částí podle názvů děl Julese Verna je také interaktivní, můžete si tedy vyzkoušet několik trenažérů nebo šlapáním na kole vyrobit elektřinu. Přehlédnout nemůžete dvě dmychadla z let 1938 a 1948, která kdysi hnala stlačený vzduch do první vítkovické vysoké pece, na které je také výhled z dvanáctimetrové vyhlídky nad expozicí.

Národní zemědělské muzeum provozuje po republice několik poboček. Jedním z vybraných měst je také Ostrava. Zde najdete stálé expozice a výstavy věnované zemědělství a potravinám jako výstava o agrolesnictví, zemědělské technice nebo Depozitář potravin.

Ostravské muzeum má několik stálých sbírek, jednotlivé části se tematicky zabývají několika odvětvími. Jsou to uměleckohistorické sbírky, řemeslná výroba, historie města, expozice etnografie a hornictví, přírodovědná část s informacemi z oblasti geologie a archeologické nálezy. Muzeum zprostředkovává také několik online expozic, které si můžete z webových stránek muzea prohlédnout v pohodlí domova a případně se tak naladit na fyzické expozice přímo v muzeu.

Velký svět techniky zase zve na čtyři stálé interaktivní expozice: Dětský svět, Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody. Kromě toho se malí i velcí návštěvníci vyřádí na stovkách dalších atrakcí, odpočinout si lze ve 3D kině, kde muzeum promítá přírodovědné a zeměpisné dokumenty z dílny BBC.

Pokud vám nevadí vyjet na návštěvu muzea za hranice města, Muzeum Hlučínska vzdálené asi 15 kilometrů od Ostravy vás seznámí s historií, etnografií a životem v této oblasti prostřednictvím stálých expozic i virtuální reality a interaktivních prvků. Vagonářské muzeum ve Studénce (asi 20 km od Ostravy) vás zase zavede do světa železniční dopravy exponáty i expozicí o historii místní továrny na vagóny.

Muzeum Velký svět techniky v Ostravě Foto: Denisa Telaříková, Právo

Zoologické a botanické zahrady

Zoo Ostrava patří k největším zoologickým zahradám republiky. Na více než sto hektarech chová přes čtyři tisíce zvířat v pavilonech a přírodních výbězích. Návštěvníci se zde seznámí se zvířaty z oblastí Afriky, Indie, Amazonie či Papui Nové Guinei, ve výbězích a pavilonech mohou obdivovat medvědy, primáty, slony i hrochy a krokodýly. Součástí zoo je také botanický park s šesti kilometry naučných stezek.

Mauglího ranč s domácími zvířaty v Bohumíně, od Ostravy vzdálený asi 18 kilometrů, ocení zejména děti. Naleznou zde drůbež, kozy, ovce, lamy, pávy i morčata, které si mohou pohladit, vyřádit se pak mohou na houpačkách a kolotočích. Pro děti je tu i naučná stezka.

Několik tisíc druhů kaktusů a sukulentů z oblasti Jižní a Severní Ameriky skýtá Botanická zahrada Otakar Potyka. Většinu rostlin pěstuje zahrada sama od semínka, na místě je možné také rostliny zakoupit. Botanická zahrada je u Orlové, necelých 20 kilometrů od Ostravy.

Tropické, subtropické rostliny, venkovní a bytové rostliny, japonskou zahradu ale i sbírku exotických motýlů a brouků, mluvící papoušky, a dokonce i samce pumy americké si můžete prohlédnout v Tropicu Hukvaldy ve stejnojmenné obci. Zároveň zde můžete navštívit místní hrad nebo oboru.

Vyzkoušet můžete také přírodní botanickou zahradu Štramberk, tedy rozlehlý areál o ploše téměř 10 hektarů. Nachází se v bývalém vápencovém lomu ve Štramberku, kde po ukončení těžby v roce 1920 vznikla skládka a poté škvárové fotbalové hřiště. Místo se ale podařilo očistit a s respektem k prostředí zde vznikla tzv. kamenná zahrada. Dnes jsou zde proto k vidění kamenný labyrint s amfiteátrem starého lomu, jeskyně, jurské vápence a rozmanitá flora i fauna.

Hroší mládě po boku své matky odvážně poznává nový svět. Zoo Ostrava, archivní snímek Foto: Monika Vlčková

Koupání

Osvěžit se můžete přímo v Ostravě hned na několika místech. Populární je největší přírodní koupaliště Ostrava-Poruba, kde si zaplavete ve velkém plaveckém bazénu, děti v bazénu dětském nebo se mohou projet na tobogánech a skluzavkách. Je zde také sportoviště a občerstvení. Obdobné vyžití nabízí také Vodní areál Ostrava-Jih. Osvěžíte se i na koupališti Stará Bělá nebo v městském koupališti ve Vratimově.

Pokud venkovní teploty nejsou dostatečně vysoké nebo dáváte přednost krytým bazénům, Vodní svět Čapkárna kromě venkovního koupaliště provozuje také vnitřní bazénové centrum, saunu, fitness a wellness centrum, parní lázně, masáže nebo solárium. Vnitřní bazén, saunu a masáže i sportovní halu a hřiště nabízí zase Ozdravné centrum Ještěrka.

Z přírodního koupání v blízkém okolí Ostravy jsou to především jezera a přehrady. Oblíbené je Vrbické jezero u Ostravy, kde si můžete zaplavat, opalovat se na písčité pláži nebo vyrazit na lodičky a šlapadla. Neméně populární je Hlučínské jezero, kvalita vody je zde velmi dobrá, jen pejsci tady budou mít smůlu. Vyzkoušet si tu můžete vodní lyžování, windsurfing i projížďku na loďkách. Kousek severněji od Vrbického jezera a u hranic s Polskem leží Kališovo jezero, kde se v minulosti těžil štěrk, což jezeru zajišťuje velmi dobrou kvalitu vody.

Poblíž Ostravy leží vodní přehrady Žermanická a Těrlická, od sebe vzdáleny jen pár kilometrů. Obě přehrady nabízí obdobné vyžití jako výše zmíněná jezera, jako je vodní lyžování, potápění, rybaření, projížďky na loďkách nebo jen rekreační plavání a odpočinek na břehu přehrady.

A pokud dáváte přednost vnitřním aquaparkům, v okolí Ostravy vás jistě nezklame Aquacentrum Bohumín či Aquapark Olešná.

Fronta před Vodním areálem Jih v Ostravě Foto: Denisa Doležalová, Právo

Historické centrum Ostravy

Z kostelů nelze opomenout nejstarší ostravský kostel sv. Václava na Kostelním náměstí. Jedná se o trojlodní kostel s pětibokým presbytářem, dvěma kaplemi a předsazenou hranolovou věží. První zmínka o původní stavbě kostela pochází z roku 1297, vystavěn však mohl být už v polovině 13. století. Ve století 14. lehl popelem, a tak zde vznikl současný kostel, který navázal na pozůstatky původní stavby. Během staletí prošel mnoha přestavbami a úpravami, poslední velkou změnou byla klasicistní úprava v 19. století, ke konci století byl interiér upraven do novogotické podoby.

Ujít byste si neměli nechat ani katedrálu Božského Spasitele ležící jen o pár ulic dál. Dominantou katedrály jsou dvě vysoké věže vysoké 67 metrů z roku 1889. Bazilika byla vybudována v letech 1883 až 1888 v novorenesančním slohu a dovnitř se vejdou až čtyři tisíce lidí. Název nese po kamenné soše Spasitele se sedmi menšími postavami slepých a chromých, jež stojí ve štítě mohutného průčelí s rozměrným schodištěm.

Historické budovy s krásnou architekturou se nacházejí v Poštovní ulici, jedné z nejstarších ostravských ulic lemované secesními domy, na Jiráskově náměstí, kde domy pocházejí z přelomu 19. a 20. století, a na hlavním Masarykově náměstí, kde kromě mariánského morového sloupu nejdete také nejstarší domy se starou radnicí z 16. století i nejstarší lékárnu v Moravské Ostravě.

Městské dominanty Ostravy

Ostrava je městem uhlí a oceli. Po objevu uhlí v 18. století začala pravidelná těžba a postupně docházelo k hospodářskému růstu, rozšíření obchodu i nárůstu obyvatelstva. Ostrava se ve druhé polovině 19. století stala jedním z nejvýznamnějších průmyslových středisek rakousko-uherské monarchie. Velká část památek a turistických zastavení ve třetím největším městě republiky tak s těžbou úzce souvisí.

Největší a nejznámější dominantou Ostravy v tomto ohledu je areál Dolní Vítkovice, jež jsou národní kulturní památkou a jsou i na seznamu Evropského kulturního dědictví. Tvoří jej bývalý průmyslový areál Dolu Hlubina, koksovny a vysoké pece Vítkovických železáren. Areál byl po ukončení výroby železa revitalizován a dnes slouží jako technická i historická památka.

Průmyslový areál Důl Hlubina a Vysokou pec č.1 je možné si projít v rámci pravidelných prohlídek, které Dolní Vítkovice zprostředkovávají. Vybrat si lze z několika možností. První je Vysokopecní okruh včetně návštěvy Bolt Tower, ze které je rozhled na Ostravu a okolí, podíváte se i do nitra Vysoké pece a projedete se skipovým výtahem. Dále areál nabízí povrchovou prohlídku Uhelný okruh, kde se mimo jiné projdete územím dolu Hlubina a dozvíte se vše o zpracování uhlí na koks. Zvolit můžete i Kombinovaný okruh.

Vysoká pec č. 1 je zároveň nejvyšším geografickým bodem Ostravy. V peci se dříve tavilo železo, denně se zde vyrobilo až 1 200 tun surového železa. Později zde byla vybudována dvacetimetrová nástavba s výtahem i točitým schodištěm a budova je dnes známá jako Bolt Tower. Výhled na město si můžete vychutnat ze střešní vyhlídkové terasy i s pomocí dalekohledů, nebo z pohodlí místní kavárny.

Další významnou součástí areálu je Stará koksovna KOX, kde se dozvíte vše o tom, jak se vyrábí železo a jak se vyráběl a produkoval koks. Budova je součástí prohlídky Uhelný okruh. Další informace získáte v Národním zemědělském muzeu Ostrava nebo Malém a Velkém světě techniky. Na podrobnou mapu celého areálu se podívejte zde.

Mimo areál Dolních Vítkovic pak stojí za návštěvu také Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích. Zachovalý komplex povrchových budov z let 1912 až 1915 včetně těžní budovy nebo strojovny s původními elektrickými stroji jsou k vidění prostřednictvím dvou návštěvnických okruhů.

V Landek Parku v městské části Ostrava-Petřkovice najdete Hornické muzeum, největší v České republice. Muzeum bylo založeno na nejstarší ostravské šachtě, Dole Anselm, a skrývá čtvrt kilometru dlouhé chodby v podzemí, které vám detailně přiblíží tehdejší hornictví. Landek park je navíc vyhledávanou rekreační zónou určenou ke sportu i relaxaci, po návštěvě muzea tak zde jistě najdete i další vyžití.

Koksovna KOX vznikla v roce 1831. Vyřazena z provozu byla v roce 1997. Foto: Denisa Doležalová, Právo

Výlety do Polska

Ostrava leží kousek od česko-polských hranic a není tak úplný nezvyk zaskočit na kratší či delší výlet k sousedům do Polska. Častým cílem těchto cest v případě místních mohou být levnější nákupy, pohraniční Polsko však nabízí mnohé zajímavé přírodní i kulturní vyžití.

Delší výlet za hranice země můžete podniknout do některých z bližších měst. Ratiboř leží asi 35 kilometrů severně od Ostravy a kromě nákupů zde můžete obdivovat malebné uličky a centrum nebo prozkoumat Ratibořský hrad či bývalý klášter dominikánek. Ani do přírody to není daleko, na procházku můžete vyrazit do přírodní rezervace Łężczok s rybníky, kde pohodlně projdete i s kočárkem, nebo do Arboreta Moravské brány, zde jsou však cesty štěrkové.

Vyrazit taky můžete také do Těšína, odkud je to pár kilometrů do města Wisła a polského podhůří, jež je přezdíváno Perla Beskyd. V okolí se rozprostírají lesy na horských svazích, které přímo vybízejí na pěší výlet za přírodou i výhledy. Odtud můžete zamířit do přírody také do nedalekého lesního parku Niespodzianek u města Ustroň. Vedle procházky bukovými lesy zde narazíte také na jakousi netradiční, přírodní zoologickou zahradu – některá zvířata zde žijí volně, jiná v ohradách. Zblízka se zde tak můžete setkat se zubry, jeleny, muflony, prasaty, kočkovitými šelmami, oslíky, kozami, bažanty nebo i králíky a kozami.

Oblíbeným městem jsou i o něco vzdálenější Katovice, které jsou v zimě vyhlášené svými vánočními trhy, v létě zase lákají na krásnou architekturu a množství historických památek, ale i přírodou – za návštěvu stojí například přírodní rezervace Las Murckowski.

V neposlední řadě zmiňme i památník v bývalém koncentračním táboru Osvětim, cesta autem z Ostravy sem trvá asi hodinu a půl.

Přírodní rezervace Łężczok Foto: tourism-pl-cz.eu