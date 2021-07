Od Šídlovského rybníka kolem Petrovské díry na Kolomaznou pec. Procházka severem Plzně

Smrk ztepilý se ve výšce 2,5 metru rozděluje do tří kmenů. Strom má v obvodu přes tři a půl metru, dosahuje zhruba 39metrové výšky.

V peci se pomalu vysoušelo dřevo bez přístupu vzduchu. Při sto padesáti stupních se odpařila voda, při 300 se uvolnila pryskyřice, ta se zpracovávala třeba na kalafunu nebo na bednářskou smůlu. Čtyři stovky teplotních stupňů již vypuzovaly dehet. Vše teklo do jímky před pecí. Poté se zpracovávalo na různé produkty. K dehtu se přidával třeba lůj, aby se mohlo kolomazit. Vypalování trvalo obvykle tři dny.

Další zastavení vás přivede ke padlému Králi boleveckého polesí. Značně ztrouchnivělý kmen se pomalu spojuje s okolní půdou. Skolila ho větrná smršť v roce 1999, to mu bylo 188 let, měřil 38 metrů, ve výšce 130 centimetrů měl obvod kmene 320 centimetrů.

To už jsme kousek od koupacího Kamenného rybníka. Odtud je to kousek na tramvaj číslo 1, která jede do centra. Z Košutky se jezdí čtyřkou.