Novopacké, nebo Sýkornické? Vodopády to jsou každopádně velice působivé

Faktem je, že v průvodcích i na mapách frekventují oba názvy (pojmenování vyplývá z blízkosti Nové Paky, ale také z označení přírodního parku Sýkornice, na jehož území se vodopády nacházejí) – a stejně faktem budiž, že pro obdivovatele padající vody to není věc úplně zásadní.

Plně lze totiž souhlasit s Martinem Janoškou, když ve svém průvodci Nejkrásnější vodopády České republiky konstatuje: „Kdyby měly vodopády dostatek vody (což bohužel nemají, pokud nenastanou povodně), patřily by určitě k nejznámějším u nás.“

Pod tetínským hradem se voda vrhá ze skály do desetimetrové hloubky

Po zhruba dvou kilometrech se stezka náhle zúží a zároveň zamíří hlouběji do lesa, který se v tu chvíli mění z jehličnatého provedení do dominantně bukového. Vodopád – v tuto chvíli mám na mysli jeho dolní stupeň, osmimetrový – sice vodou vysloveně neoplývá, přesto je jeho hlas zaznamenatelný. Již z vrcholu stezky je voda padající ze skalního převisu volně dolů dobře viditelná, ještě lépe pochopitelně po sestupu na dno úzké rokle. K potůčku, pravostrannému přítoku potoka Zlatnice.

V blízkosti přírodního parku Sýkornice se nacházejí další vhodné tipy pro výlet. Asi šest kilometrů je to z Nové Paky-Štikova do městysu Pecka, místa, jež je známé zejména díky hradu.

Dalších pár kilometrů, tentokrát na sever, a ocitnete se v Borovnici. Na jejím okraji vám bezpochyby okamžitě padne do oka větrný mlýn. Podobných kdysi stávalo na území obce dokonce pět, ale v roce 1968 byl rozebrán poslední z nich.

Prohlídky větrného mlýna letos odstartovaly v poslední dubnový den; návštěvními dny jsou pátky od 15 do 18 hodin a soboty a neděle od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin.