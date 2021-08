Nejvýznamnější památky hlavního města Prahy

Hradu vévodí Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha . Od 10. století tu stála Rotunda sv. Víta založená knížetem Václavem, v 11. století přestavěná na baziliku. Po povýšení Prahy na arcibiskupství v roce 1344 se začala stavět katedrála, dokončena byla až v roce 1929. Tím se měla uctít Václavova památka tisíc let po jeho zavraždění (dnes se předpokládá, že k vraždě došlo až v roce 935).

Památník z přelomu 20. a 30. let 20. století měl připomínat československé legie za 1. světové války. V roce 1954 zde také bylo na několik let umístěno Mauzoleum Klementa Gottwalda. Místu dominuje socha Jana Žižky z Trocnova, největší jezdecká plastika ve Střední Evropě.

Dominanta města spojující Staré Město a Malou Stranu začala vznikat v roce 1357 a byla dokončena na počátku 15. století. Most, zpočátku nazývaný Kamenný, nahradil původní Juditin most ze 12. století, který zničila povodeň. Karlův syn Václav IV. z něj v roce 1394 nechal svrhnout do Vltavy tělo (později svatořečeného) Jana Nepomuckého.