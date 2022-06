Nejhezčí rozhledny v ČR nabízí dechberoucí výhledy. Z některých dohlédnete až na Alpy

Podívat se do ciziny, aniž byste překročili státní hranice? Přesně to můžete zažít díky ocelové rozhledně Havran, ležící téměř na hranici Čech a Bavorska. Původní věž zde sloužila až do 80. let jako vojenská hláska, ze které se měly sledovat radary nebo navigační systémy letadel armád NATO. Po několika letech byla opravena na rozhlednu. Za dobrého počasí je z ní vidět Šumava, Slavkovský les i Alpy.