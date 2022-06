Co navštívit v Krušných horách? Nejkrásnější místa tajemného pohoří

V létě jsou Krušné hory ideální na pěší výlety a túry. Vhodné jsou i pro rodiny s dětmi, nejsou totiž příliš náročné, co se týče převýšení. Vrcholy dosahují maximální nadmořské výšky okolo jednoho kilometru, nejvyšší Klínovec dosahuje 1244 m n. m.

Krušné hory lze projet celé od nejzápadnějšího koutu až k východnímu konci. Protíná je Krušnohorská magistrála . V létě cyklistická trasa (značená jako Národní cyklotrasa 23 ), v zimě lyžařská. Celou řadu úseků mají cesty společnou, občas se ale rozdělují. Zatímco na kolo můžete nasednout už v Chebu (u vodní nádrže Skalka) a dojet až do Děčína , Krušnohorská lyžařská magistrála začíná nad Bublavou ve výšce 800 m n. m.

Magistrála je ale vhodná pro zkušenější a starší návštěvníky, s dětmi lze absolvovat pouze její části. Pokud plánujete výlet z Bublavy až do Božího Daru, tedy ze západní strany, počítejte s trasou v délce zhruba 40 km. Magistrála se vyhýbá středům obcí, protíná ji ale spousta dalších běžeckých stop, po kterých můžete odbočit třeba do Perninku, Horní Blatné nebo do Abertam. Přímo na magistrále také natrefíte na několik příjemných odpočinkových míst, ve kterých lze zakoupit občerstvení na cestu.