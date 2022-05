Nejdelší visutý most pro pěší na světě se otevírá veřejnosti

Ačkoli je lávka rekordně dlouhá, podle ředitele resortu Dolní Morava Martina Palána o světové prvenství v prvé řadě nešlo. „My jsme neplánovali, že to bude nejdelší visutý most na světě. To se stalo v podstatě až v samém závěru, kdy jsme si řekli, že ho změříme. A tím pádem jsme zjistili skutečnou délku – a to nás přimělo k myšlence zkusit jej porovnat s dalšími obdobnými projekty,“ uvedl Palán pro Novinky.