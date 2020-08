Lipenská sezona je v plném proudu

„Jsme tady už šestý den a rozhodně se nenudíme. Včera jsme si udělali výlet přívozem na Vítkův hrádek, děti zaujalo Království lesa, byli jsme na bruslích a hodně nás bavily velké koloběžky, které jsme si tady půjčili. Je tu pořád co dělat a rozhodně to všem doporučuji,“ pochvaloval si ve čtvrtek Petr Dvořák z Prahy, který se ubytoval v jednom z penzionů přímo na Lipně.

„Je to i pořádný adrenalin, protože na koloběžce z kopce dolů se to dá pořádně rozjet,“ podotkl Pavel Skála z Českých Budějovic. Toho jako sportovce přilákaly i paddleboardy. „Na opalování ideální a hlavně to zvládnou i holky, aniž by se pořád ráchaly ve vodě. Takže pohodička,“ podotkl.