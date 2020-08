Krmení rejnoků: hlavní tahák nejnavštěvovanějšího místa Moravy

Koukat na ryby v akváriu je běžné, tady rejnoky můžete nakrmit a pohladit. Jsou hladcí, mazliví, ocucnou vám ruku. Při příchodu do pavilonu si musíte umýt ruce, a můžete si i zakoupit kalíšky s krmivem.

Do vody se nesmějí strkat ruce s náramky, na to vás dozorující služba upozorní. Neustále se pohybující stíny po hladinou se najednou vynoří u ruky, zážitek je to velmi silný. V Evropě není žádná podobná expozice, ředitel zoo Roman Horský se nechal inspirovat v USA.