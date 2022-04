Krása zrozená z kamene, motozávody a delikatesní trubičky – to jsou Hořice

Pak už to šlo podle osvědčeného receptu. Máchnutí cepem, bodnutí sudlicí, sek mečem a konec zpupného pěšího jezdectva se blížil. Kořist byla jistě bohatá.

U kostela stojí Žižkova socha, první u nás, kdy se vojevůdce opírá o děsivý kyj. Ve městě stojí ještě jedna plastika věnovaná husitství. Ve Smetanových sadech najdete Husity na stráži z roku 1903. Vyděšený výraz mladého bojovníka ukazující zřejmě nepřítele staršímu, boji ošlehanému válečníkovi, stojí za to.

Od novogotické radnice vybíhá povlovně lichoběžníkové náměstí Jiřího z Poděbrad. Uprostřed stojí kašna Čtvero ročních období, o kus dále mariánský sloup. Při vchodu do infocentra nepřehlédněte kamenný pranýř. Náměstí zdobí několik secesních domů, v novorenesanční budově najdete městské muzeum s rozsáhlými sbírkami.

V pivovaru se můžete občerstvit dobře uvařeným mokem nebo zmrzlinou, poté je to asi kilometr do Smetanových sadů.

Sady jsou poměrně rozsáhlé, ozdobené sochami významných osobností. Všechny byly žijící, jen Šalounův Krakonoš, nádherná, hravá, usměvavá socha je pohádková. Ty dvě děti na natažené paži vládce hor, to je fantazie v kameni. Jaký rozdíl od Šalounova Husa, strohého, nesmlouvavého.

První sochou v sadech byl pomník Bedřicha Smetany se sladkobolným párem Jeníka s Mařenkou stojících pod skladatelovou bustou. Ale proč bychom se z kamene téměř národního netěšili. Hezky nám to pan Mořic Černil v roce 1903 vypodobnil.

Po Smetanovi přibyl Antonín Dvořák, Petr Maixner, Mikoláš Aleš, výše zmínění husité a rek Slovenska Jura Jánošík zhotovený Jožkou Úprkou v roce 1919. Každá socha je doplněna informační tabulí a na dalších najdete, kterak se trubičky do Hořic dostaly a jak se vyráběly.

Třebaže jsem měl dávno smlsáno, rád jsem si přečetl, jak se mi to dobré pečivo na půnebí dostalo.

Podle legendy přinesli recepturu napoleonští vojáci na zpáteční cestě do Francie při nezdařeném tažení do Ruska v roce 1812. Napoleonova kuchaře ošetřovala ve městě paní Ličková a on jí z vděčnosti vyzradil recept na výrobu císařovy oblíbené pochoutky. Trubičky se ponejprve připravovaly podomácku jako mls, později už je začali péct na prodej. Cukrář Karel Kofránek získal sňatkem tajemství receptu, z malopekařiny vytvořil velkovýrobu a recept zdokonalil a posléze začal expandovat nejen po Evropě.