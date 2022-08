Vzali si kola a za 24 dnů objeli celé Česko

„Napadlo nás to v prosinci. Máme rádi aktivní dovolenou, ale nechtěli jsme jen jet na kole z bodu A do B a vracet se po stejné trase. Tak jsme se rozhodli, že okopírujeme co nejblíže české hranice a pojedeme na ten nejsevernější, nejzápadnější, nejjižnější a nejvýchodnější bod Česka. A to se nám podařilo,“ svěřil se Právu jednačtyřicetiletý David Benek, který jinak pracuje jako operátor výroby.