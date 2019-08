V letadle amerických aerolinek se proháněl netopýr

Let nízkonákladové společnosti Spirit Airlines z Charlotte v Severní Karolíně do Newarku v New Jersey probíhal jako každý jiný. Tedy alespoň do doby, než se letadlem začal prohánět netopýr. Podle pasažéra Petera Scattiniho to bylo zhruba v polovině cesty. Někomu se posléze podařilo okřídleného vetřelce chytit pomocí knihy a kelímku. Pro klidný zbytek letu byl netopýr uzavřen na toaletách.