V koronakrizi pomáhá Čech chudým v nejodlehlejším městě na světě

V minulosti zde adoptoval dítě na dálku, a když měl před rokem možnost vycestovat do země, seznámil se s místními obyvateli a rodinami, které žijí v extrémní chudobě. Po návratu do Česka proto hledal další možnosti, jak by jim pomohl. „Do toho udeřila koronavirová krize, takže člověk už nemusel moc přemýšlet, s čím by mohl pomoct,“ uvedl.

Pomoc, kterou zatím hradil převážně ze svého, postupně rozšiřuje. Založil kvůli tomu také svěřenecký fond PoPeR, skrze který mohou přispívat i další zájemci. Vše zatím Černý organizuje z Česka, do Peru se však hodlá vypravit hned, co to situace dovolí. Letenku už má zakoupenou, termín odletu se však neustále posouvá. „Doufám, že pokud všechno půjde dobře, tak by to mohlo být v prosinci,” uvedl.