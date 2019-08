V Japonsku otevřou hotel s animovanými recepčními

Jedním z nich je třeba velociraptor, dinosaurus známý z filmů Jurský park. „Panečku, to je poprvé, co vidím člověka. Vítejte,“ říká netradiční recepční při kontaktu s klienty. Kromě něj jsou dalšími zaměstnanci třeba ninja nebo sluha ztvárněný ve stylu japonského komiksu manga.

Jakmile se hosté do hotelu zapíšou, animovaní recepční je zavedou do pokojů pomocí interaktivních prvků. „Prosím, následujte moje stopy, abyste se dostali do pokoje,“ hlásí velociraptor, zatímco se na zemi rozsvěcují otisky jeho pařátů.