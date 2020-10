V Japonsku mají Godzillu v životní velikosti. Zájemci jí mohou sjet do chřtánu

Podívat se na slavné filmové monstrum, Godzillu, mohou turisté v Japonsku. V tamním zábavním parku Nijigen no Mori odhalili její repliku v životní velikosti. A komu by jen pouhý pohled na gigant nestačil, může po zipline dráze sjet až do jejích útrob.