V Istanbulu zavedli víkendový lockdown. Na turisty se však nevztahuje

Lockdown obyvatelům metropole nařizuje být od páteční deváté hodiny večerní až do pondělní páté hodiny ranní doma. A turisté se mezitím mohou volně po městě pohybovat. Vyhnou se tak sice davům lidí a nebudou se u památek mačkat, nikde se však prakticky nenají. Restaurace, bistra a další stravovny totiž musely vyjma těch hotelových zavřít, doplnil list New York Times.

Do ulic byla nasazena policie, která kontroluje, zda jsou lidé ve veřejném prostranství skutečně turisté, případně místní, kteří jsou venku kvůli práci. Kdo během víkendu opatření porušil, dostal pokutu ve výši 3150 tureckých lir (8700 korun).

Místní jsou názorově velmi rozděleni, co se týče výjimky pro turisty. Zatímco někteří podle serveru Independent vyloženě zuří, jiní přijali fakt, že cestovní ruch je pro město a celé Turecko klíčový. V turismu je zaměstnáno asi 9,4 procenta populace.

„Lidé nejsou šťastní. Mají za to, že by se měl lockdown vztahovat na všechny,“ myslí si místní turistický průvodce Aykut. Sám vládu viní za to, že upřednostňuje zisk před snížením rizika nákazy.