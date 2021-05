Turisté se do Austrálie nepodívají zřejmě až do poloviny příštího roku

Premiér Scott Morrison by chtěl přísné uzavření hranic alespoň trochu zmírnit. Je možnost, že by se očkovaní Australané mohli do země vracet bez nutnosti karantény. „Probíráme to s experty ze zdravotnictví, abychom se ujistili, že lidé, kteří obdrží dvě dávky, se mohou vypravit do zámoří a pak se vrátit, aniž by se museli izolovat,“ uvedl premiér už dříve v dubnu.