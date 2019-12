Turisté mohou nahlédnout do tajného světa pod Moskvou

Místní průvodce Jegor uvádí, že bunkry se budovaly tak, aby odolaly jaderným zbraním vyvinutým kolem roku 1950. Proti nejmodernějším raketám by ale neměly nejmenší šanci. „Tenhle kryt by dnes nikoho nezachránil. Kdyby vypukla atomová válka, poradil bych všem, aby utekli nejdál, jak mohou,“ cituje průvodce server Latin American Herald Tribune. „Nacházíme se v jiném světě, dokonce jiné civilizaci. Můžete si představit, jak se tu asi dříve lidé cítili,“ řekl na adresu bunkru.

Podzemní úkryt, který se rozprostírá na ploše 1600 metrů čtverečních, sloužil mimo jiné jako archiv tajných dokumentů, a to až do roku 2005. Jedním z největších pokladů byl takzvaný pakt Ribbentrop-Molotov, což byla smlouva o neútočení mezi nacistickým Německem a SSSR. Podle mnoha historiků právě tato úmluva vydláždila cestu Adolfu Hitlerovi a dovolila mu napadnout Polsko, a tím zahájit druhou světovou válku.

Pracovníci ministerstva mohli bunkr tajně navštěvovat a vycházet z něj, aniž by je kdokoli spatřil, a to díky speciálním pasážím vedoucím hned do moskevského metra. Po dráze se do úkrytu mohly dopravovat také další dokumenty nebo potřebné vybavení. Dnes si v něm návštěvníci mohou prohlédnout třeba plynové masky, vyzkoušet si dozimetry, tedy přístroje měřící úroveň radiace, a další.