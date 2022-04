Téměř 30 let sloužil finské vládě, dnes ledoborec Sampo vozí turisty

Pakliže vás plavba ledoborcem láká, vyrazit do finského městečka pod severním polárním kruhem budete muset někdy v rozmezí od konce prosince do půlky dubna, kdy je Sampo v provozu. Do Kemi se dá nejsnáze dostat z Helsinek, mezi městy totiž operuje pravidelná letecká i železniční linka.