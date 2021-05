Stevarda v letadle napadl cestující. Přišel o dva zuby

K incidentu došlo o víkendu na lince mezi kalifornskými městy Sacramento a San Diego. „Pasažér opakovaně ignoroval standardní pokyny posádky a při přistání začal být verbálně i fyzicky agresivní,“ uvedl mluvčí Southwest Airlines pro server USA Today. „Vyžádali jsme si zásah policie, která cestujícího po přistání odvedla do vazby,“ doplnil mluvčí.

Rodinu nepustili do letadla kvůli autistickému synovi. Nezvládl mít roušku

Rodinu nepustili do letadla kvůli autistickému synovi. Nezvládl mít roušku Cestování

To dokládají i data amerického úřadu pro civilní letectví, která ukazují, že většina incidentů zahrnuje právě nechuť cestujících nosit roušky. Úřad kvůli takovým a dalším obdobným přečinům prodloužil lhůtu nulové tolerance. Trvat by měla zhruba do 13. září, kdy pravděpodobně skončí i nařízení o povinných rouškách v hromadných dopravních prostředcích.