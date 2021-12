Spatřit polární záři je nepopsatelný zážitek. Vyrazte za ním do Laponska

Liščí oheň, to je doslovný překlad finského slova „revontulet“, které Finové v běžné mluvě používají pro polární záři. Původ má ve staré legendě o polární lišce, která běhá po zasněžené severské přírodě tak rychle, až ocasem vytváří jiskřičky a ty se následně vznášejí do nebe. Od dob, kdy vznikaly podobné legendy, již uplynulo mnoho let a už nějaký ten pátek víme, že je to se vznikem polární záře tak trochu jinak.